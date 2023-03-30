Вашингтон во главе мира: что из себя представляет демократия по-американски

Какие убытки при этом несут европейские потребители, Белый дом не волнует

Проводить так называемые "саммиты за демократию" Джо Байден обещал в своей предвыборной программе. Первый форум состоялся в декабре 2021 года. Открывая накануне второй, президент США не преминул похвастаться успехами - мол, демократия в мире стала сильнее. В качестве примеров привел усилия Анголы по созданию независимой судебной системы и борьбу с коррупцией в Доминикане. А раз все идет так хорошо, значит, надо продолжать тратить на это деньги.

"Работая в тесном взаимодействии с Конгрессом, мы планируем выделить на наши инициативы 690 миллионов долларов, а в течение трех лет - 9,5 миллиарда долларов на продвижение демократии по всему миру. Мы создаем новое Бюро по вопросам демократии и прав человека для усиления нашей поддержки демократических инициатив во всём мире", - сказал Байден.

Планов у Вашингтона громадье, вот только как на это посмотрит весь мир, о демократическом благе которого так заботится глава Белого дома. В саммите участвовал и премьер-министр Израиля. Покидать страну в условиях крайне напряженной внутренней обстановки ему не пришлось - форум проходит онлайн. Да и личные отношения премьера с американским лидером омрачены после того, как США призвали к компромиссу, а фактически поддержали многомесячные израильские протесты против судебной реформы.

И так практически во всем. Например, на саммит не пригласили Россию и Китай, зато в нем участвует Тайвань. Сколь болезненна для Пекина тема претендующего на независимость острова, в Вашингтоне прекрасно знают, но продолжают нагнетать обстановку. Сегодня на американский континент прилетает президент Тайваня Цай Инвэнь. Визит неофициальный, но насыщенный - в течение недели она посетит Гватемалу и Белиз, а в США встретится со спикером Палаты представителей. Хотя еще не забыт скандальный визит на Тайвань прежней главы палаты Нэнси Пелоси. Но от КНР Вашингтон требует спокойствия.

"КНР не должна использовать это турне в качестве предлога для активизации какой-либо агрессивной деятельности вокруг Тайваньского пролива. У китайцев нет причин слишком остро реагировать", - заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Кирби.

Еще бы, ведь реагировать могут только США. Такова демократия-по американски - во главе мира должен быть только Вашингтон. Глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал военный бюджет на будущий год. Сумма рекордная - почти 900 миллиардов долларов. А цели, по мнению экспертов, довольно прозрачные.

"США только что объявили, что готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно, так как мы не можем совершить одно без другого, так ведь? Видите, что происходит, когда люди начинают терять власть? Они становятся очень опасными, а США очень быстро теряют власть", - говорят эксперты.

Еще одно оружие США в продвижение своих демократических ценностей - санкции. Их накладывают на страны, которые не хотят жить по указке Вашингтона, а заодно требуют, чтобы ограничения максимально использовали и европейские сателлиты. В результате прибыль, видимо, тоже по принципам демократии получает только одна страна. Штаты уже вышли на первое место по поставкам нефти в ЕС, существенно потеснив Россию. Какие убытки при этом несут европейские потребители, Вашингтон, конечно не волнует.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"