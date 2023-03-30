Более 30 российских регионов попали в зону паводков

Большая вода вплотную подбирается к населенным пунктам

Только на лодках - мощнейшее наводнение накрыло город Сергач в Нижегородской области и ближайшие села. В Чуфарово вышла из берегов местная река Пица. Резкий подъем воды застал жителей врасплох. Сельчанам пришлось спасать мебель и домашних животных. Утонули куры и пчелы. Затопило и основную дорогу, теперь добраться до районного центра - большая проблема. Через затопленные участки с трудом перемещаются автомобили экстренных служб

Потоки водопадом льются под колесами машин. В Новгородской области перекрыт участок федеральной трассы М-10 Москва - Санкт-Петербург. Объезд организован по скоростной магистрали М-11. По предварительным данным, труба под трассой не справлялась с пропуском паводковых вод. Засор ликвидировали, поврежденный участок дороги будет восстановлен.

Небольшие озера образовались и на улицах Омска - из-за сильного паводка подтопило жилые дома и дороги. Качеством подготовки к весне уже заинтересовались в прокуратуре.

Жители приморского села Березовка вновь отрезаны от "большой земли". Временную переправу размыло из-за активного таяния льда, а основная дорога исчезла еще после тайфуна. Люди ждут начала восстановительных работ.

На многих реках и водоемах уже начинаются ледоход и половодье. Зрелище завораживающее, но крайне опасное. Лед становится рыхлым, двигается хаотично, резко повышается уровень воды - об этом инспекторы предупреждают всех, кто оказывается в опасной зоне. Это рыбаки и отдыхающие. За выход и выезд на лед выписывают штрафы - от 3 до 5 тысяч рублей. В зоне ежедневного мониторинга спасателей - реки Амур, Ока и Рыбинское водохранилище.

В Башкирии на трех реках республики прогремели взрывы. "Ледовое шоу" провели военные инженеры, чтобы не было заторов и подтоплений мостов и населенных пунктов. Жителей о работах предупредили заранее.

Наталья Тарасова, Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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