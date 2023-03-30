В Москве проходит Всероссийский транспортный пассажирский форум

На пленарном заседании обсуждают вопросы отраслевого законодательства, применение информационных технологий

Всероссийский транспортный пассажирский форум проходит сегодня в Москве. На мероприятии собрались депутаты, представители профильных ведомств и предприятий, а также правоохранительных органов, сообщает "ТВ Центр".

На пленарном заседании обсуждают вопросы отраслевого законодательства, применение информационных технологий. А также - обеспечение безопасности на транспорте и развитие дорожной инфраструктуры. Среди главных задач - повышение качества перевозок

"Есть четкий индикатор, который обозначен, - это доля поездок нашего населения на общественном транспорте. И мы эту долю должны увеличивать. Достичь этого показателя невозможно без повышения качества транспортных услуг, без повышения качества работы самого подвижного состава, как и без современного подвижного состава", - указал Владимир Луговенко, заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса.

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