У привезенной из Мариуполя в Крым львицы появилось потомство

Львятам всего несколько дней

Еще совсем маленькие, но уже очень громкие! Особенно, когда мама оставляет их, чтобы размяться. И тогда в ход идут усы, лапы и хвост - у них это пока еще не документы, а приспособления для ориентации в пространстве.

Еще не открыли глаза, но уже не могут усидеть на месте. Этим львятам не терпится узнать, что же их ждет в окружающем мире. Правда, пока им приходится соблюдать четкое расписание - каждые два часа молоко и крепкий сон.

Им всего несколько дней. Это потомство львицы, которую в январе вывезли из мариупольского зоопарка. Малыши появились на свет в вольере, где живут другие эвакуированные хищники. Вожак и его свита сразу же приняли пополнение в прайд и стали отпугивали гривой назойливых посетителей.

О том, что львица в положении, никто не знал. Появление потомства оказалось настоящим сюрпризом.

"Мы и представить не могли, что она была в положении. Просто плотная, красивая, выхоленная львица, и никто не мог сказать, что она вот-вот родит", - говорит Леокадия Перевалова, сотрудник сафари-парка львов "Тайган".

В крымский парк львов эвакуировали уже около сотни животных из Херсона, Новой Каховки, Мариуполя, Бердянска и Донецка. В условиях боевых действий звери впадают в стрессовое состояние. А без посетителей многим зоопаркам не хватает денег на корм. Помогают волонтеры и коллеги, передают медикаменты и продукты, забирают крупных питомцев.

Этих медведей привезли из небольшого поселка в Донецкой области. Они еще только привыкают к новым вольерам и людям. Косолапые вместе с серой волчицей почти год провели в одиночестве.

"Есть такой поселок Сартана, и там когда-то был зоопарк. Но с началом боевых действий все было разбомблено, заброшено там. И этих медведей просто подкармливал сторож, приходил. Даже не чистили, не убирали у них. Они жили в ненормативных тесных клетках и, по-моему, уже потеряли всякую надежду, что они куда-то оттуда уедут", - отметил Олег Зубков, директор парка львов "Тайган".

Хищники на полуострове всего несколько дней, но уже успели обзавестись своей жилплощадью в "Тайгане". Ближайший месяц проведут на карантине, а затем их ждет новая жизнь и знакомство с другими обитателями парка.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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