Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Пусть эта пятница будет легкой
Овны
Настроение у вас налаживается, энергии прибавляется - кажется, выходные получатся интересными! Главное - избегайте толпы и рискованных ситуаций.
Тельцы
Ваши планы могут оказаться под угрозой срыва из-за каких-то форс-мажоров дома. Но не спешите ругать за это своих близких, ведь именно они - ваш крепкий тыл!
Близнецы
Слухи, фейки, токсичные знакомые внесут сумятицу. Помните, что вам необязательно принимать решение здесь и сейчас, дождитесь более спокойного времени.
Раки
Сегодня можно немного полениться: звезды не располагают к активности. Подберите себе хороший фильм на выходные или купите билет на интересное мероприятие.
Львы
Луна в вашем знаке не в ладах с Плутоном, что закрывает вам путь на свидания и деловые встречи. Они могут быть не только провальными, но и небезопасными.
Девы
Неожиданные препятствия или хронические болезни сегодня способны нарушить ваши планы. В идеале этот день хорошо бы посвятить только заботе о себе.
Весы
Отложите визит к парикмахеру и шопинг - поберегите свои нервы. Родителям звезды советуют быть на стороне своих детей, что бы они ни натворили.
Скорпионы
На работе может сломаться что-то из офисной техники или вспыхнет ссора на ровном месте. Не планируйте ничего серьезного, пусть эта пятница будет легкой.
Стрельцы
Вам нужно быть сосредоточеннее на учебе и в дороге - невнимательность сегодня может иметь последствия. Проведите этот день тихо, без громких и вызывающих поступков.
Козероги
Попытки заработать побольше денег окажутся неудачными, так стоит ли напрягаться? Пусть все идет своим чередом, объявите себе внеочередной выходной!
Водолеи
Противоположный пол сегодня может раздражать вас: откуда вокруг столько нелогичных людей? Все просто: так встали звезды, так что просто смените тему.
Рыбы
Вам нужно привыкать к новшествам и переменам, которые несет этот год. Бросьте отчитывать себя, как первоклассника, вы - самое ценное, что у вас есть!Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"