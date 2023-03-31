Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Пусть эта пятница будет легкой

Овны

Настроение у вас налаживается, энергии прибавляется - кажется, выходные получатся интересными! Главное - избегайте толпы и рискованных ситуаций.

Тельцы

Ваши планы могут оказаться под угрозой срыва из-за каких-то форс-мажоров дома. Но не спешите ругать за это своих близких, ведь именно они - ваш крепкий тыл!

Близнецы

Слухи, фейки, токсичные знакомые внесут сумятицу. Помните, что вам необязательно принимать решение здесь и сейчас, дождитесь более спокойного времени.

Раки

Сегодня можно немного полениться: звезды не располагают к активности. Подберите себе хороший фильм на выходные или купите билет на интересное мероприятие.

Львы

Луна в вашем знаке не в ладах с Плутоном, что закрывает вам путь на свидания и деловые встречи. Они могут быть не только провальными, но и небезопасными.

Девы

Неожиданные препятствия или хронические болезни сегодня способны нарушить ваши планы. В идеале этот день хорошо бы посвятить только заботе о себе.

Весы

Отложите визит к парикмахеру и шопинг - поберегите свои нервы. Родителям звезды советуют быть на стороне своих детей, что бы они ни натворили.

Скорпионы

На работе может сломаться что-то из офисной техники или вспыхнет ссора на ровном месте. Не планируйте ничего серьезного, пусть эта пятница будет легкой.

Стрельцы

Вам нужно быть сосредоточеннее на учебе и в дороге - невнимательность сегодня может иметь последствия. Проведите этот день тихо, без громких и вызывающих поступков.

Козероги

Попытки заработать побольше денег окажутся неудачными, так стоит ли напрягаться? Пусть все идет своим чередом, объявите себе внеочередной выходной!

Водолеи

Противоположный пол сегодня может раздражать вас: откуда вокруг столько нелогичных людей? Все просто: так встали звезды, так что просто смените тему.

Рыбы

Вам нужно привыкать к новшествам и переменам, которые несет этот год. Бросьте отчитывать себя, как первоклассника, вы - самое ценное, что у вас есть!

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