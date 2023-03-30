Видео крупного пожара на рынке в Ставрополье

Загорелся бокс с товарами
Крупный пожар вспыхнул на крытом рынке "Привокзальный" в Ставропольском крае.
ЧП произошло в Предгорном муниципальном округе, на третьем километре автодороги Пятигорск – Георгиевск.
Площадь возгорания на данный момент составляет две тысячи квадратных метров. Горит бокс с товарами. Пожару присвоен второй ранг сложности. К тушению привлечены 56 человек и 18 единиц техники.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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