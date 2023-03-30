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Десятки автомобилей застряли в Заполярье из-за метели

10:47
  • четверг
  • 30 марта 2023

К ним направляются экстренные службы

Около 20 автомобилей застряли по дороге из Териберки в Мурманск из-за непогоды.

В регионе метель и нулевая видимость. Дорогу к Териберке закрыли еще днем в среду из-за циклона "Хилмар".

"Около 20 машин стоят на автодороге из Териберки в Мурманск. К ним направляются спасатели, местные власти организовали подвоз горючего, работают специалисты Автодора", - сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального главка МЧС.

В социальных сетях пишут, что у людей заканчивается бензин, еда и вода. В некоторых машинах есть дети.

UPD (10:50 мск): на дороге Кола - Серебрянские ГЭС, ведущей к селу Териберка на побережье Баренцева моря, в снежном плену оказались уже 40 автомобилей, уточняет "Интерфакс". По данным оперштаба Мурманской области, туристы знали о перекрытии дороги и плохой погоде. На данный момент дорожникам уже удалось расчистить участок трассы с 32 по 77 километры.

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