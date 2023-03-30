Китай заявил о готовности сотрудничать с российской армией

Москва и Пекин расширяют сотрудничество

Китайская армия готова сотрудничать с Вооруженными силами России для дальнейшего укрепления стратегической коммуникации и координации. Такое заявление сделало в четверг, 30 марта, Министерство обороны КНР.

В ведомстве отметили, что сотрудничество армий России и Китая будет способствовать дальнейшему росту взаимного доверия в военной сфере.

Армия Китая готова совместно с ВС России поддерживать региональный мир и безопасность, а также содействовать реализации инициатив глобальной безопасности, подчеркнули в Минобороны КНР.

Также в министерстве рассказали, что китайские военные готовы совместно с российскими коллегами защищать международную справедливость и правосудие, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, что государства наметили восемь важнейших направлений сотрудничества. Путин подчеркнул, что взаимодействие России с ключевыми зарубежными странами не ограничивается только торговлей.

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