Киев получил от США еще 1,25 млрд долларов

Средства поступили в рамках проекта Всемирного банка

Очередной транш грантового финансирования США в размере 1,25 млрд долларов поступил в государственный бюджет Украины. Об этом в четверг, 30 марта, рассказали в украинском Министерстве финансов.

Минфин Украины уточнил, что деньги поступили в рамках проекта Всемирного банка по поддержке государственных расходов на укрепление административного потенциала (Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance, PEACE).

Выделенные средства предназначены для частичного возмещения расходов госбюджета на выплаты отдельным категориям социально уязвимых граждан, оплату труда работников бюджетной сферы, сообщает "Интерфакс".

Ранее заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз планирует в ближайшие дни выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи (MFA) 2023 года в размере 1,5 млрд евро. Чиновник отметил, что это "экстренная поддержка", которая должна "помочь Украине удовлетворить неотложные потребности".

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