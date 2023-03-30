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Корреспондента The Wall Street Journal задержали в Екатеринбурге за шпионаж

10:45
  • четверг
  • 30 марта 2023

Ему грозит до 20 лет тюрьмы

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла противоправную деятельность корреспондента московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича.

По данным спецслужбы, журналист 1991 года рождения по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

"При попытке получения секретных сведений американец был задержан в Екатеринбурге", - заявили в ЦОС ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о шпионаже. Американцу грозит до 20 лет лишения свободы.

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