ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Польша потребует от российских спортсменов подписать заявление с осуждением СВО

11:36
  • четверг
  • 30 марта 2023

В противном случае польские власти не допустят россиян к соревнованиям на своей территории

Польша не допустит российских спортсменов к участию в проходящих на территории страны соревнованиях, если они не подпишут заявление с осуждением спецоперации на Украине. Об этом в четверг, 30 марта, заявил польский министр спорта и туризма Камиль Бортничук.

Минспорта России обвинило МОК в дискриминации
Усидеть на двух стульях: главное о решении МОК по допуску россиян

Польский политик заявил, что "мы пригласим тех, кто выполнит условие" о подписании заявления, согласно которому спортсмены "не поддерживают военные действия и выступают против военных преступлений".

По мнению Бортничука, подписание такой бумаги будет являться "свидетельством нравственности" и основанием для допуска россиян к спортивным турнирам на территории Польши, сообщает ТАСС.

28 марта президент МОК Томас Бах заявил, что участвовать в международных соревнованиях не могут атлеты, которые связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами нацбезопасности. Спортсмены также должны соответствовать всем антидопинговым рекомендациям.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Олимпиада
Олимпиада
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.