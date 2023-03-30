Польша потребует от российских спортсменов подписать заявление с осуждением СВО

В противном случае польские власти не допустят россиян к соревнованиям на своей территории

Польша не допустит российских спортсменов к участию в проходящих на территории страны соревнованиях, если они не подпишут заявление с осуждением спецоперации на Украине. Об этом в четверг, 30 марта, заявил польский министр спорта и туризма Камиль Бортничук.

Польский политик заявил, что "мы пригласим тех, кто выполнит условие" о подписании заявления, согласно которому спортсмены "не поддерживают военные действия и выступают против военных преступлений".

По мнению Бортничука, подписание такой бумаги будет являться "свидетельством нравственности" и основанием для допуска россиян к спортивным турнирам на территории Польши, сообщает ТАСС.

28 марта президент МОК Томас Бах заявил, что участвовать в международных соревнованиях не могут атлеты, которые связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами нацбезопасности. Спортсмены также должны соответствовать всем антидопинговым рекомендациям.

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