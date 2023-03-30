Призывников не будут направлять служить в новые регионы

Призыва в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях не будет

Призывников не направят служить в новые регионы России - ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Об этом в четверг, 30 марта, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Кроме того, этой весной не будет призыва в новых регионах.

"В новых субъектах России призыв не будет проводиться вообще весной, а призывники во всех остальных субъектах России не будут направляться для службы в эти субъекты", - сказал он (цитата по "Интерфаксу").

В 2023 году весенний призыв на срочную службу в Вооруженных силах России пройдет с 1 апреля по 15 июля. Сколько человек планируется призвать на службу в 2023 году, пока неизвестно, цифра будет обозначена в указе президента России.

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