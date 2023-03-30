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Минпромторг назвал условия льготного автокредитования в 2023 году

11:19
  • четверг
  • 30 марта 2023

Получить такой заем смогут лишь некоторые категории граждан

Программа льготного автокредитования возобновляется. Об этом в четверг, 30 марта, рассказали в пресс-службе Министерства промышленности и торговли России.
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В ведомстве уточнили, что в 2023 году получить льготный автокредит смогут россияне, которые наиболее остро нуждаются в поддержке: медицинские работники, занятые в образовании, мобилизованные, добровольцы и военнослужащие по контракту, принимающих участие в специальной военной операции, а также члены их семей.

При этом возможность оформления льготного кредита на электромобили будет сохранена для всех категорий граждан, цитирует заявление Минпромторга ТАСС.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что приобретение автомобилей должно стать более доступным для российских семей, а также потребовал не допускать необоснованного повышения цен на машины для россиян.

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