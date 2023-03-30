В России с коронавирусом госпитализированы 1714 человек

Скончались 32 пациента

За сутки в России госпитализированы 1714 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 30 марта, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 10750 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 12467 человек, скончались 32 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлен 1771 заболевший коронавирусом, из них госпитализирован только 131. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1054 человека, в Московской области – 269.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22625524 случая заболевания, зарегистрировано 397211 летальных исходов.

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