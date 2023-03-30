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Повышение призывного возраста не коснется призываемых весной 2023 года

11:59
  • четверг
  • 30 марта 2023

Законопроект Госдума планирует рассмотреть после 17 апреля

Планируемое в России поэтапное повышение призывного возраста никак не отразится на весеннем призыве 2023 года. Об этом в четверг, 30 марта, рассказал руководитель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
В Госдуму внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

По словам депутата, "законопроект о поэтапной смене возраста призывников никак не может быть реализован в ходе весеннего призыва, поэтому новый призыв пройдет по действующим нормам и правилам, которые определяет действующее законодательство, и никому не надо переживать по этому поводу".

Депутат заявил, что Госдума планирует рассмотреть законопроект после 17 апреля и принять в весеннюю сессию. Парламентарий подчеркнул, что "это сложный законопроект, он связан с тем, что нам необходимо получить относительно него мнения всех заинтересованных органов федеральной исполнительной власти", сообщает "Интерфакс".

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил поднять нижнюю и верхнюю границы призывного возраста с 18 и 27 лет до 21 года и 30 лет соответственно.

Председатель оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев отмечал, что призывной возраст в России может измениться уже осенью 2023 года, если соответствующий законопроект поступит в Госдуму весной, а закон примут до лета.

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