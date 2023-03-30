ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России создали новейший стелс-материал для самолетов

12:08
  • четверг
  • 30 марта 2023

Он поглощает 95% излучения РЛС

В России создали стелс-материал для самолетов, который поглощает 95% электромагнитного излучения радиолокационных станций (РЛС).

Об этом в четверг, 30 марта, сообщили в госкорпорации "Ростех". Новый материал способен поглощать радиоволны в широком диапазоне частот. Разработка может быть использована для изготовления деталей летательных аппаратов.

"Благодаря основе из стеклонитей c металлическим сердечником тонкослойный материал может быть использован для изготовления деталей летательных аппаратов. Такое конструкционное решение предложено для стелс-материала впервые", - говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).

Теперь стелс-материал может быть использован не как покрытие, а как элемент конструкции летательного аппарата.

"Благодаря своим исключительным характеристикам новый материал поглощает до 95% падающего электромагнитного излучения радаров и существенно затрудняет обнаружение воздушного объекта при помощи средств радиолокации", - отметили в "Ростехе".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ростех
Ростех
Росэлектроники
Росэлектроники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.