В России создали новейший стелс-материал для самолетов

Он поглощает 95% излучения РЛС

В России создали стелс-материал для самолетов, который поглощает 95% электромагнитного излучения радиолокационных станций (РЛС).

Об этом в четверг, 30 марта, сообщили в госкорпорации "Ростех". Новый материал способен поглощать радиоволны в широком диапазоне частот. Разработка может быть использована для изготовления деталей летательных аппаратов.

"Благодаря основе из стеклонитей c металлическим сердечником тонкослойный материал может быть использован для изготовления деталей летательных аппаратов. Такое конструкционное решение предложено для стелс-материала впервые", - говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).

Теперь стелс-материал может быть использован не как покрытие, а как элемент конструкции летательного аппарата.

"Благодаря своим исключительным характеристикам новый материал поглощает до 95% падающего электромагнитного излучения радаров и существенно затрудняет обнаружение воздушного объекта при помощи средств радиолокации", - отметили в "Ростехе".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"