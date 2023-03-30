Собянин: В Москве насчитывается почти 385 тыс. индивидуальных предпринимателей

Самая популярная у таких москвичей сфера занятости - торговля

Почти 385 тыс. индивидуальных предпринимателей работают сейчас в Москве, они обеспечивают работой около 142 тыс. человек. Об этом в четверг, 30 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник в своем Telegram-канале, количество ИП растет во многом благодаря городским программам поддержки, удобной регистрации, специальным налоговым режимам и упрощенному документообороту.

По словам Сергея Собянина, самая популярная у москвичей сфера занятости — торговля, в ней работают больше 30% индивидуальных предпринимателей. Дальше идут строительство и операции с недвижимостью — больше 15%, профессиональная, техническая и научная деятельность — свыше 13%. Больше 8% приходится на сферу транспорта и еще 8% работают в сфере ИТ и связи.

Градоначальник подчеркнул, что кроме ведения собственного бизнеса, ИП — это и создание рабочих мест. "Сейчас у столичных предпринимателей трудятся около 142 тыс. сотрудников — на 12,5% больше, чем в прошлом году.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что при поддержке московских властей предприниматели получили в банках около 280 миллиардов рублей. Мэр отметил, что выполнить условия банков могут не все бизнесмены: иногда у них не хватает своих активов для залога. Специально для поддержки компаний в столице работает Фонд содействия кредитованию малого бизнеса.

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