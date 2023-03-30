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Россия письменно уведомила США о своей позиции по ДСНВ

12:41
  • четверг
  • 30 марта 2023

Москва приостановила свое участие в этом договоре

Российская сторона в письменном виде довела до американских коллег свою позицию в отношении Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом в четверг, 30 марта, рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
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Из-за недружественных шагов Вашингтона Москва приостановила свое участие в ДСНВ. При этом президент России Владимир Путин отметил, что речь о полном выходе из договора не идет.

Однако заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель 29 марта заявил, что США официально пока не получали сообщений от России о приостановке всех уведомлений в рамках Договора об СНВ.

Рябков заявил, что не может объяснить, "почему вокруг этого такая чехарда", поскольку "мы и устно им сказали, и письменно передали нашу позицию в форме ноты МИД".

Замминистра подчеркнул, что "тут нет никаких двусмысленностей, недосказанностей — ничего такого нет", хотя сами Соединенные Штаты США со своей стороны ни устно, ни письменно не уведомляли Россию о том, что ДСНВ ими приостановлен, сообщает РИА Новости.

Ранее Сергей Рябков заявил, что курс США на безоглядную эскалацию конфликта на Украине принципиальным образом поменял для Москвы всю обстановку в области безопасности. По словам замглавы внешнеполитического ведомства, США должны были раньше договариваться об устранении российских озабоченностей по ДСНВ, в настоящее время это уже невозможно.

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