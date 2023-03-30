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Бочкарев рассказал о ходе работ по гидроизоляции перехода между станциями "Авиамоторная" БКЛ и Калининской линии

12:23
  • четверг
  • 30 марта 2023

Пересадка имеет сложную структуру

Завершаются работы по гидроизоляции чугунной обделки подземного перехода между станциями "Авиамоторная" БКЛ и Калининской линий.

Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Проходка коридора длиной 110 метров была выполнена горным способом в 2022 году. Станция "Авиамоторная" желтой ветки расположена примерно на 40 метров глубже, чем станция БКЛ, поэтому пересадка между ними имеет сложную структуру.

"Сейчас близятся к завершению работы по гидроизоляции чугунной обделки, выполняется устройство монолитных конструкций в подходных коридорах и распределительном зале пересадки", – сказал Бочкарёв.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" ("Мосинжпроект" – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов добавил, что будущий распределительный зал пересадки, примыкающий к платформенному участку станции БКЛ, является трехуровневым.

"Пассажирская зона будет расположена на верхнем третьем уровне, а два нижележащих этажа занимают технические помещения. Сейчас завершаются монолитные работы по устройству перекрытия первого уровня и выполняется армирование стен второго уровня распределительного зала", – уточнил Юрий Кравцов.

Кроме того, ведется сооружение второго вестибюля станции "Авиамоторная" БКЛ. Он обеспечит вход для пассажиров со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц, отделенных от станции метро путями Казанского направления МЖД.

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