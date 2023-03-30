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WSJ обеспокоена задержанием журналиста в России

12:51
  • четверг
  • 30 марта 2023

Газету волнует его безопасность

Газета The Wall Street Journal прокомментировала задержание своего журналиста Эвана Гершковича.
Корреспондента WSJ задержали в Екатеринбурге за шпионаж

"Wall Street Journal сильно беспокоится о безопасности Гершковича", - говорится в заявлении газеты (цитата по РИА Новости).

Гершкович работает в московском бюро The Wall Street Journal и занимается освещением событий в России, уточнило издание.

По данным "Коммерсанта", журналиста планируют доставить в Москву, решение о его аресте будет рассмотрено в Лефортовском суде.

Ранее о задержании в Екатеринбурге 32-летнего корреспондента московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича сообщила ФСБ России. По данным спецслужбы, американец по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Возбуждено уголовное дело о шпионаже. Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Гершкович использовал журналистскую визу и аккредитацию для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.

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