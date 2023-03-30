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Россия прорабатывает открытие авиасообщения с несколькими странами

13:02
  • четверг
  • 30 марта 2023

Об этом рассказали в Росавиации

Российские власти занимаются вопросом открытия авиасообщения с несколькими государствами. Об этом в четверг, 30 марта, рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).
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Как отметил руководитель ведомства Александр Нерадько, прорабатывается тема авиасообщения между Россией, Мьянмой, Вьетнамом, Саудовской Аравией и Южной Кореей. Также могут появиться рейсы из России в Тунис, Алжир и ЮАР.

При этом Нерадько заявил, что пока полеты в новые российские регионы осуществляться не будут. Глава Росавиации напомнил о необходимости восстановления инфраструктуры новых субъектов Федерации, в том числе летной. Первым на очереди является аэропорт Мариуполя, сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве надеются на скорое возобновление прямого авиасообщения с Тбилиси. Между тем, в Грузии по этому вопросу возник раскол в политической элите: представители правящей партии Грузии выступили за восстановление авиасообщения, а президент страны Саломе Зурабишвили — против.

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