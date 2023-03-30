В Госдуме изучат вопрос снижения пенсионного возраста для многодетных родителей

Уход за детьми предлагают считать общественно полезной деятельностью

В Государственной думе рассматривают предложения по снижению пенсионного возраста для многодетных родителей. Об этом в четверг, 30 марта, рассказала председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Парламентарий прокомментировала сообщения о том, что депутат Госдумы Александр Спиридонов планирует внести в Госдуму законопроект, которым предполагается, что многодетным отцам, воспитывающим трех и более детей, планируют снизить возраст выхода на пенсию на три года.

По мнению Останиной, "это узкая инициатива", из которой непонятно, "чем провинилась мать" и почему снизить пенсионный возраст предлагают только отцу.

По словам депутата, в комитете есть уже другая инициатива, не такая "вырванная". В инициативе говорится, что "многодетным родителям, кто занимается воспитанием детей, пенсионный возраст снижается на пять лет". Это мотивируют тем, что нужно считать уход за детьми общественно полезной деятельностью с включением таких периодов в трудовой стаж, что означает сокращение пенсионного возраста, сообщает РИА Новости.

Весной 2022 года заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов выступил с инициативой отменить положения пенсионной реформы в части повышения пенсионного возраста. По мнению сенатора, такая мера позволила бы гражданам раньше выйти на пенсию — это обеспечило бы их защищенность в условиях санкционного давления, "в такие непростые времена".

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