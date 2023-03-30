Тревожный звон набата: что происходит в Киево-Печерской лавре

Киевская власть твердо решила закрыть обитель

Над Киево-Печерской лаврой раздаётся тревожный звон набата. После утренней службы у стен древней обители сотни, если не тысячи прихожан. Под пение молитв занимают позиции у монастырских храмов. И вот в святые ворота бесцеремонно заходят те, кого ждали, но не рады здесь видеть. Члены так называемой комиссии по инвентаризации имущества ведут себя по-хозяйски. Но общения с людьми стараются избегать.

Когда отвечать на вопросы нечего, остается лишь язык провокаций. Конфликт был необратим. Ультиматум, предъявленный церкви украинским Минкультом, истек. И хотя договор был расторгнут государством в одностороннем порядке, доказательств нарушений со стороны монахов до сих пор не представлено, и нет постановления суда, киевская власть твердо решила закрыть обитель. Чтобы в дальнейшем передать в распоряжение украинских раскольников и храмы, и "экспонаты", как называют чиновники чудотворные иконы, и святые мощи великих православных подвижников.

На ступенях академического храма Рождества Богородицы оборону держит ректор киевских духовных школ архиепископ Сильвестр.

"К сожалению, мы не видели документов, где говорилось бы о нарушениях со стороны Киевской духовной академии. На объективную оценку мы не рассчитываем. Поэтому будем общаться только в присутствии общественности, журналистов, представителей различных организаций, в том числе европейских. Только на таких основаниях вы сможете войти в этот храм. Тема закрыта", - говорит он.

Члены комиссии усмехаются и удаляются прочь. Чтобы вернуться завтра. Сегодня была разведка: насколько крепка решимость прихожан канонической церкви стоять до конца. Лаврский наместник митрополит Павел ранее сказал недвусмысленно: готов умереть за веру. А президенту Зеленскому и его "своре", это прямая цитата, пригрозил карой Божьей.

На суд человеческий рассчитывать не приходится: иск Церкви о незаконности захвата принят к рассмотрению, но первое слушание назначено лишь через месяц. Пока же в храмах первой древнерусской обители круглосуточно находятся люди: кто спит, кто молится. А к стенам постепенно стягивается вооруженная полиция.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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