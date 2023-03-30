Собянин: строительная готовность первой очереди Троицкой линии метро составляет около 60%

Мэр оценил ход строительства станции "Генерала Тюленева"

На большой строительной площадке в "Теплом Стане" почти готовы вестибюли. Отсюда можно будет попасть на новое направление столичной подземки - Троицкую линию метро, которая станет одним из самых длинных в Москве радиусов. Сейчас основные работы сосредоточены на центральном участке, в который входит станция, названная в честь героя Советского Союза - Генерала Тюленева. Стройка находится очень близко к жилым домам и не глубоко. Поэтому специалисты стараются действовать аккуратно и с минимумом шума.

Самые сложные монолитные работы почти закончены. Станция уже соединена с другими тоннелями. Сейчас идет монтаж инженерных систем, устанавливают эскалаторы и приступают к отделке.

"Станция будет выполнена в сером граните из искусственного камня оранжевого цвета. На одной из стен станции будет размещено панно легендарного военоначальника генерала Тюленева", - рассказал Сергей Шуляк, руководитель направления по строительству метро "Мосинжпроект".

Ход строительства новой станции оценил мэр Москвы Сергей Собянин. Будущая станция войдет в состав транспортно-пересадочного узла, объединяющего метро и наземный городской транспорт, которым будут пользоваться больше 30 тысяч пассажиров в сутки.

"Мы продолжаем строить Троицкую линию метро. По масштабу - вторая после БКЛ. 40 км. Первая очередь должна быть запущена в следующем году. Это 25 км от "ЗИЛ" до "Коммунарки". Готовность этой линии на сегодняшний день около 60%. Проходка завершена где-то на 80%. До ноября месяца проходка должна быть обеспечена в полном объеме, все станции запускаются одновременно, поэтому они должны быть примерно в равной готовности", - указал градоначальник.

Первыми будут запущены 11 станций нового радиуса - сейчас на всем участке от "ЗИЛа" до "Коммунарки" идет активное строительство. Новый радиус серьезно разгрузит южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий. Его запуск ждут около миллиона жителей Новой Москвы и юго-западных районов столицы.

Наталья Тарасова, Илья Данильцев, Станислав Ильин, Валерий Белинский, Александр Званцев, "ТВ Центр"

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