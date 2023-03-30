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На северо-востоке Москвы начался новый этап благоустройства в пойме реки Яузы

15:08
  • четверг
  • 30 марта 2023

Специалисты обновят детские и спортивные площадки

В потоках искр обретает форму длинный металлический подиум - будущая "воздушная тропа". Она позволит гулять по парку при любых погодных условиях - например, как сейчас, когда уровень воды в реке поднялся почти на метр.

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"Пока земля мерзлая, очень удобно ввинчивать сваи, поэтому начать работы было решено с устройства эко-тропы. Она будет проходить вдоль берега реки Яузы. На одном из участков есть небольшой пруд, вокруг которого также будет обустроена эко-тропа со смотровыми площадками", - отметил Николай Демышев, заместитель начальника управления по реализации объектов благоустройства департамента капитального ремонта Москвы.

Одновременно с этим буквально по плиткам разбираются старые дорожки, настилы и элементы ограждений. Вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда благоустраивают очередной участок парка вдоль реки.

На всех площадках заменят покрытие и, в зависимости от состояния, обновят игровые и спортивные элементы. Дополнительное пространство для отдыха появится на месте снесенных гаражей, обустроят современный парк для экстремалов. Все перемены проводят с учетом мнения жителей.

На новых дорожках потоки людей будут свободно двигаться навстречу друг другу. И можно будет рассмотреть все заповедные уголки и их обитателей.

"Территория парка является таким эко-оазисом, который распространяет природу на другие парки города Москвы. Когда мы обследовали территорию, мы видели белую цаплю, которая здесь обитает. Ну и жители говорят, сейчас много бобров", - рассказывает Кирилл Теслер, главный архитектор парка Яуза.

Сквер по Олонецкому проезду окружают уже готовые участки парка, в которые он будет встроен по принципу пазла. Получится единая зеленая зона с многокилометровым прогулочным маршрутом вдоль набережной Яузы.

В этом году планируется благоустроить сразу три участка - помимо Олонецкого проезда, начнут работы в "Ростокинском акведуке"и пойме реки Чермянки вдоль Сельскохозяйственной улицы. А всего уже благоустроено более 200 гектаров и девять некогда разрозненных территорий будущего самого протяженного эко-парка Европы.

Наталья Тарасова, Михаил Жучков, Александр Шерстюк, "ТВ Центр" 

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Благоустройство Яузы
Благоустройство Яузы
Благоустройство Яузы
Благоустройство Яузы
Благоустройство Яузы
Благоустройство Яузы
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