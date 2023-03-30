Студенты Московского политеха создали квадроцикл

Электрический привод делает движение машины плавным и бесшумным

Полтонны железа для русского бездорожья. 28 лошадиных сил в разгоне. Максимальная скорость - 65 километров в час. Первый электроквадроцикл отечественного производства собрали студенты Московского политеха. Декан транспортного факультета Пабло Эмилио Итурралде Бакеро лично тестирует новый вездеход - батарею в нем спрятали в надежном месте.

Два года в лабораториях Политеха студенты и опытные разработчики экспериментировали, придумывали, тестировали. Сначала создали 3D-модель. По ней - чертежи. Каждую деталь по заданным параметрам вытачивали на специальном станке. Как итог - совершенно новое транспортное средство. Аналогов в стране которому - нет. Собран "Гепард" полностью из российских комплектующих.

"Надо было подсоединить задний редуктор и передний. Мы изготавливали, дорабатывали и переделывали карданный вал на отечественных компонентах, необходимо было провести большое количество проводов", - рассказывает студент Святослав Барабаш.

Уйти от двигателя внутреннего сгорания было основной задачей. Электропривод делает квадроцикл бесшумным и плавным. А еще - максимально экологичным. К тому же разработчикам удалось сделать его гораздо легче бензиновых аналогов.

"Двигатель сам по себе у нас очень маленький. Он весит 12 килограммов всего лишь. А двигатель внутреннего сгорания весит порядка 50-60 килограммов", - указал заведующий лабораторией электротранспорта Московского политеха Семен Земцев.

И какая же новинка без дополнительных опций.

"У нас появилось больше электроники, у нас переключается пониженная - повышенная передача при помощи актуатора, также у нас появилась новая приборная панель, на которую выводятся передача, на которой мы едем", - рассказал студент Андрей Дановский.

Разработчики обещают: совсем скоро купить такой квадроцикл сможет позволить себе любой желающий. Серийное производство обещают наладить в Подмосковье. Электрический вездеход открывает перед водителями совсем новые горизонты, точнее - маршруты. Заповедные зоны, леса - там , где нельзя проехать на обычной машине. Да и заряжается он от обычной розетки с напряжением 220 Вольт.

Елена Сахно, Станислав Ильин, Константин Степанов - Молодов, "ТВ Центр"

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