В Большой театр вернулся "Трубадур"

Одна из самых мелодичных и страстных опер Верди - снова на исторической сцене

Большой встречает Трубадура. Публика, судя по сосредоточенным лицам, действительно заждалась. Билеты на премьерные спектакли раскуплены, что вполне объяснимо. Мало того, что эта опера входит в тройку самых популярных произведений Верди, так еще и состав исполнителей - блистательный.

Премьера Трубадура в 1853-ем прошла настолько успешно, что практически сразу его начали ставить в лучших театрах разных стран, включая Россию. Спустя 170 лет в Большом решились на концертное исполнение - без декораций, пышных костюмов и с оркестром на сцене.

Леонора в исполнении Хиблы Герзмавы - это нежность, любовь и драма. Такая сильная, что не выразить - словами. Только музыкой Верди и неподражаемым голосом. Певица исполняла эту партию в Мадриде и Барселоне, сейчас наслаждается ею в Москве.

"Каждую роль хочется примерить именно к нашему времени. И поверьте, что в наше время тоже бывают разные ситуации. Быть может, как и в опере", - говорит она.

Дирижер-постановщик Жорди Бернасер с этим абсолютно согласен. Он - родом из Испании, сотрудничал с выдающимися мастерами. Работа в Москве для него - сбывшаяся мечта. (

"Я хотел бы поблагодарить Большой театр за эту возможность. Потому что сегодня мое первое выступление здесь, мой дебют. Я долго об этом мечтал, я долго этого желал . И наконец-то сегодня этот вечер наступил", - рассказывает он.

Партии солистов в "Трубадуре" - невероятно сложные, а сюжет - буквально пропитан человеческими страстями и выходящими за пределы разумного поступками. Для одних в этом нет проблемы. А вот Агунда Кулаева долгое время даже слышать не хотела о партии цыганки Азучены.

"Как только я начинала читать сюжет, на этом все заканчивалась. Потому что я не могла себе представить, как можно спеть рассказ Азучены, вдумываясь в каждое слово, что она говорит. Это для меня было непосильным психологическим барьером", - поделилась Кулаева.

Барьеры преодолены, долгий путь поисков и репетиций пройден. "Трубадур" вернулся на сцену Большого. Сильный, красивый и искренний.

Ольга Стрельцова, Валерия Дзгоева, Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр"

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