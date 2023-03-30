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Песков заявил о взятии с поличным задержанного в России журналиста WSJ

13:49
  • четверг
  • 30 марта 2023

Речь идет не о подозрениях

В Кремле прокомментировали задержание в Екатеринбурге журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича.
WSJ обеспокоена задержанием журналиста в России

По словам пресс-секретаря президента России, речь идет не о подозрениях: журналиста взяли с поличным.

"Уже было заявление от Федеральной службы безопасности, здесь нам нечего добавить. Единственное, что могу сказать, что, насколько нам известно, его взяли с поличным", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее о задержании в Екатеринбурге 32-летнего корреспондента московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича сообщила ФСБ России. По данным спецслужбы, американец по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Возбуждено уголовное дело о шпионаже. Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным "Коммерсанта", журналиста планируют доставить в Москву, решение о его аресте будет рассмотрено в Лефортовском суде.

Wall Street Journal отреагировала на задержание Гершковича и сообщила, что обеспокоена задержанием своего журналиста в России.

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