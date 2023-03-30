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Песков прокомментировал ситуацию в Киево-Печерской лавре

13:41
  • четверг
  • 30 марта 2023

Россия считает действия украинских властей неприемлемыми

Российская сторона решительно осуждает выселение монахов из Киево-Печерской лавры и давление на священнослужителей и РПЦ. Такое заявление сделал в четверг, 30 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому
Прихожане молятся у стен Киево-Печерской лавры

Официальный представитель Кремля напомнил про давление, которое оказывается на священнослужителей и подчеркнул, что Москва выступает с осуждением такой политики Киева.

В России не останутся безучастны к судьбе священнослужителей Киево-Печерской лавры в случае их выселения, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов указал на лицемерие участников так называемого "саммита за демократию", организованного США. Дипломат заявил, что они не реагируют на репрессии в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), что противоречит декларируемым целям форума.

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