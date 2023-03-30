Песков оценил идею сокращения рабочих пятниц в России

В Кремле не обсуждают эту тему

В Кремле не ведется обсуждение инициативы о сокращении в России продолжительности рабочего дня по пятницам. Такое заявление сделал в четверг, 30 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что у администрации главы государства нет какой-либо позиции относительно этого предложения.

Что касается самой инициативы сократить рабочий день в пятницу на четыре часа, по мнению Пескова, она требует дискуссий и должна обсуждаться в российском парламенте, сообщает ТАСС.

С предложением сократить рабочий день в пятницу до обеда без урезания зарплаты работающих россиян ранее выступила депутат Государственной думы Светлана Бессараб. По ее мнению, это никак не скажется на продуктивности сотрудников — парламентарий заявила, что работодатели, раньше отпускающие своих подчиненных с работы по пятницам, не теряют в эффективности и производительности труда.

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