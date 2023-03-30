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Мусульмане возмутились решением похоронить кота по "шариату"

14:40
  • четверг
  • 30 марта 2023

Это не имеет ничего общего с исламом

Похороны тюменского кота-рекордсмена по кличке Дашун не имеют ничего общего с исламом.
Самый старый кот России умер в Тюмени

Об этом РИА Новости заявил зампред Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

"У нас нет традиций захоронений котов или других животных по исламским законам, как это говорит хозяйка четвероногого. Ни разу не видел, не слышал такого. Тюменский случай с котом и особенно "похороны" – нонсенс какой-то, не имеющий ничего общего с реальными законами ислама", - сказал он.

Аляутдинов добавил, что сочувствует хозяйке почившего кота, но возмущен ее далекими от религиозных канонов действиями.

Возможно, на ее эмоциональном состоянии сказалась потеря этого самого кота", - предположил муфтий.

28 марта в Тюмени скончался самый старый кот России – 26-летний Дашун. Со слов хозяйки, она подобрала его в 1997 году на улице, котенок едва не замерз насмерть. В последнее время кот часто болел, у него наблюдались проблемы с лапами и глазами.

"Кота похоронили сегодня в своей деревне согласно нашим мусульманским традициям", - сообщила  агентству его хозяйка Эльвира Чаниева.

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