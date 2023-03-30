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Глава МВФ оценила последствия украинского конфликта для всего мира

14:20
  • четверг
  • 30 марта 2023

2023 год станет сложным для мировой экономики

Темпы роста ВВП глобальной экономики упадут ниже 3% на фоне украинского конфликта.

С таким прогнозом выступила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на Боаоском азиатском форуме.

"Мы ожидаем, что 2023 год будет еще одним тяжелым годом, темпы роста глобальной экономики упадут ниже 3% в связи с эффектом от войны на Украине", - сказала она (цитата по ТАСС).

Георгиева добавила, что сейчас в мире появился тренд быстрого перехода от низких к гораздо более высоким процентным ставкам.

"Инфляция неизбежно создает турбулентности для банковского сектора некоторых экономически развитых государств", - добавила она.

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