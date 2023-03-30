ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России опроверг обсуждение обмена задержанного журналиста WSJ

14:44
  • четверг
  • 30 марта 2023

Его подозревают в шпионаже

Вопрос возможного обмена журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в России, пока не поднимался. Об этом в четверг, 30 марта, рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
WSJ обеспокоена задержанием журналиста в России

Комментируя возможность обмена Гершковича, дипломат подчеркнул, что "вообще не стал бы сейчас в этой плоскости вопрос ставить".

Рябков пояснил, что в ситуациях, когда уже производились обмены иностранных граждан на россиян, речь шла о людях, в отношении которых уже были вынесены судебные приговоры и которые уже отбывали наказание, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла противоправную деятельность корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. По данным спецслужбы, журналист 1991 года рождения по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
МИД России
МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.