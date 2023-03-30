МИД России опроверг обсуждение обмена задержанного журналиста WSJ

Его подозревают в шпионаже

Вопрос возможного обмена журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в России, пока не поднимался. Об этом в четверг, 30 марта, рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Комментируя возможность обмена Гершковича, дипломат подчеркнул, что "вообще не стал бы сейчас в этой плоскости вопрос ставить".

Рябков пояснил, что в ситуациях, когда уже производились обмены иностранных граждан на россиян, речь шла о людях, в отношении которых уже были вынесены судебные приговоры и которые уже отбывали наказание, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла противоправную деятельность корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. По данным спецслужбы, журналист 1991 года рождения по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

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