Россия продолжает спецоперацию

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) впервые в зоне проведения спецоперации сбила новую украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2". Об этом в четверг, 30 марта, рассказали в Министерстве обороны России.

Кроме того, в течение суток были перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня "HIMARS", уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоандреевка и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики.

На купянском направлении потери противника составили до 50 человек и два автомобиля, на краснолиманском направлении — до 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град", а также самоходная гаубица "Акация".

На донецком направлении уничтожены более 340 военнослужащих и наемников ВСУ, два танка, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей, одна установка РСЗО "Ураган", а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На южнодонецком и запорожском направлениях ликвидировано свыше 25 украинских военнослужащих и две боевые бронированные машины, на херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожено до 25 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также три гаубицы Д-30.

Также уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", ликвидирован склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны и хранилище топлива 102-й бригады территориальной обороны.

Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны впервые перехватила управляемый реактивный снаряд GLSDB в зоне спецоперации. GLSDB — это одни из самых современных западных снарядов, так называемая "умная" авиабомба с двигателем, поставляемая на Украину из США.

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