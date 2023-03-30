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Свыше 2,5 млрд рублей направят на бесплатное переобучение россиян

15:21
  • четверг
  • 30 марта 2023

На эти деньги планируется переобучить свыше 46 тысяч граждан

Правительство России направит на бесплатное переобучение граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости" свыше 2,5 млрд рублей. Об этом в четверг, 30 марта, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Как пояснил Мишустин на заседании кабмина, эти деньги пойдут на предоставление грантов организациям, которые готовят необходимые для рынка труда кадры.

С помощью этих мер планируется переобучить свыше 46 тысяч граждан, в том числе по таким специальностям, как воспитатели дошкольных учреждений, ремонтники, строители, работники легкой промышленности.

Распределять средства будет Институт развития профессионального образования, который с 2023 года станет федеральным оператором в этой сфере вместе с Академией народного хозяйства и государственной службы, а также Томским государственным университетом, сообщает "Интерфакс".

В декабре 2022 года Мишустин утвердил постановление, согласно которому в 2023 и 2024 годах в России продолжат действовать программы бесплатного обучения граждан по наиболее востребованным профессиям в рамках федерального проекта "Содействие занятости".

Пройти бесплатное переобучение или получить дополнительное профессиональное образование смогут в том числе безработные, сотрудники, находящиеся под риском увольнения, отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет, люди старше 50 лет, женщины с маленькими детьми, а также беженцы с Украины.

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