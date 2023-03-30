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Собянин: Строительство Сабуровского моста через Москву-реку вышло на финишную прямую

15:12
  • четверг
  • 30 марта 2023

Он свяжет между собой два округа

Строящийся Сабуровский мост улучшит транспортное обслуживание 3,3 миллиона человек. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Мост свяжет между собой два округа — Юго-Восточный и Южный. Движение транспорта будет запущено уже в этом году.

"В ближайших планах — приступить к сооружению проезжей части моста, наружного освещения, грязезащитных экранов и архитектурной подсветки. Готовность моста — почти 85%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе с 2011 по 2022 год были построены и реконструированы 22 моста.

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