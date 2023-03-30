Еврокомиссия подтвердила проблемы с изменением потолка цен на нефть

Механизм ограничения цен на нефть из России предусматривает пересмотр потолка

Страны Евросоюза и "Большой семерки" (G7) пока не пришли к договоренности об изменении потолка цен на российскую нефть. Об этом рассказал в четверг, 30 марта, официальный представитель Еврокомиссии Дэниел Шеридан Ферри.

Чиновник отметил, что Еврокомиссия находится в контакте с членами ЕС и уже провела анализ ситуации. В Евросоюзе пока не набирается большинство голосов за изменение потолка нефтяных цен, как и в G7.

Ферри напомнил, что учрежденный рядом западных стран механизм ограничения цен на нефть из России предусматривает регулярный пересмотр потолка, Еврокомиссия играет в этом процессе свою роль, однако среди стран ЕС сейчас нет согласия по данному вопросу, сообщает "Интерфакс".

Ранее осведомленные источники рассказали, что американские власти не хотят пересматривать потолок цен на российскую нефть вопреки требованиям ряда европейских государств. Эксперты отмечали, что Соединенным Штатам невыгодно снижение потолка цен на российскую нефть, поскольку этот механизм влияет и на цены для американских производителей.

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