Путин призвал увеличить долю отечественных лекарств на рынке

Президент по видеосвязи принял участие в открытии трех новых фармпроизводств

Увеличить долю отечественных лекарств на отечественном рынке и укрепить независимость страны от зарубежных поставщиков - такую задачу поставил в четверг Владимир Путин. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Президент по видеосвязи принял участие в открытии сразу трех новых фармацевтических производств в Калининградской области, Мордовии и Санкт-Петербурге. Завод "Отисифарм Про" в Калининграде будет выпускать широкий спектр востребованных на российском рынке лекарств, в том числе антибиотики, противовирусные, иммуномодулирующие и анальгезирующие препараты.

На саранском предприятии "Биохимик" и петербургском "Фармасинтез-Норд" запустят производство препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Владимир Путин подчеркнул: сегодняшнее событие – это ещё один шаг в наращивании выпуска эффективных отечественных лекарств, которые в том числе замещают востребованные импортные аналоги.

"Отмечу и то, что такие высокотехнологичные производства создают дополнительные квалифицированные рабочие места, способствуют росту налоговых поступлений. Они приносят ощутимую пользу в этой связи всей экономике", - отметил Путин.

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