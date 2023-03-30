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Путин призвал увеличить долю отечественных лекарств на рынке

17:20
  • четверг
  • 30 марта 2023

Президент по видеосвязи принял участие в открытии трех новых фармпроизводств

Увеличить долю отечественных лекарств на отечественном рынке и укрепить независимость страны от зарубежных поставщиков - такую задачу поставил в четверг Владимир Путин. Об этом сообщает "ТВ Центр".
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Президент по видеосвязи принял участие в открытии сразу трех новых фармацевтических производств в Калининградской области, Мордовии и Санкт-Петербурге. Завод "Отисифарм Про" в Калининграде будет выпускать широкий спектр востребованных на российском рынке лекарств, в том числе антибиотики, противовирусные, иммуномодулирующие и анальгезирующие препараты.

На саранском предприятии "Биохимик" и петербургском "Фармасинтез-Норд" запустят производство препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Владимир Путин подчеркнул: сегодняшнее событие – это ещё один шаг в наращивании выпуска эффективных отечественных лекарств, которые в том числе замещают востребованные импортные аналоги.

"Отмечу и то, что такие высокотехнологичные производства создают дополнительные квалифицированные рабочие места, способствуют росту налоговых поступлений. Они приносят ощутимую пользу в этой связи всей экономике", - отметил Путин.

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