Они идут со стороны Часова Яра

Новые данные о ситуации в Донбассе. Один мирный житель погиб, еще 15 пострадали в результате обстрела поселка Троицкое в ЛНР со стороны украинских националистов. По населенному пункту радикалы ударили из реактивных установок "Хаймарс". Серьёзные разрушения получил корпус районной больницы и магазин. Тем временем российские подразделения неумолимо теснят противника сразу на нескольких направлениях. Наши штурмовые бригады под прикрытием артиллерии и танков захватывают опорные пункты боевиков в районе Кременной.

Реактивный двигатель тащит за собой шнур со взрывчаткой. Это "Змей Горыныч" за работой - так называется установка разминирования. После подрыва появляется безопасный коридор шириной, достаточной для маневрирования танка.

Солдаты ВСУ пытались минировать подходы к своим позициям, но российский танк в итоге вышел на расстояние прямого удара. Расстрелял окопы фактически в упор.

Этот лес рядом с Кременной российские военные называют, естественно, Кременским. А вот украинские боевики несколько иначе - проклятый лес. В этой местности очень сложно работать воздушной разведке. Лес хвойный и даже зимой есть где спрятаться. Но только не от огнемётных систем. Снаряды буквально выжигают кислород в каждом окопе и блиндаже.

Взятые в плен в Артёмовске украинские военнослужащие рассказали, что помимо дороги, которая постоянно обстреливается российской артиллерией, ВСУ для поставки боеприпасов в город используют подземные ходы. Впрочем, пропускная способность их невелика. Идут они со стороны Часова Яра. Ещё киевское командование пожаловалось иностранным журналистам, что российская авиация массово использует крылатые авиабомбы. Путём нехитрых и довольно дешёвых технических решений обычная авиабомба превращается, по сути, в умный снаряд. Можно сбрасывать за 50 километров до цели.

Уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также хранилище топлива 102-й бригады. Сообщается, что российские средства ПВО сбили новую украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2". Дальность её полёта - до 500 километров.

Дмитрий Гусев, "Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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