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"Москвич" подтвердил планы выпуска двух новых моделей

15:59
  • четверг
  • 30 марта 2023

Они появятся уже в 2023 году

В 2023 году "Москвич" планирует выпустить автомобили в кузове седан и кроссовер. Об этом в четверг, 30 марта, рассказали в компании-автопроизводителе.
Собянин анонсировал появление новых "Москвичей" в каршеринге

В настоящее время в линейке бренда имеются две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого начинается от 1,97 млн рублей, второго — от 3,5 млн рублей.

В "Москвиче" пообещали в скором времени продемонстрировать новинки, сообщает РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о начале продаж новых машин "Москвич", уже открыто более 50 точек продаж в разных городах. Работают и центры сервисного обслуживания. В 2023 году планируют выпустить около 50 тысяч автомобилей. Объемы производства будут наращивать и дальше.

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