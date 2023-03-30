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Лефортовский суд арестовал журналиста WSJ Гершковича

16:17
  • четверг
  • 30 марта 2023

Корреспондент был задержан в Екатеринбурге

То, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания Wall Street Journal Эван Гершкович, не имеет отношения к журналистике. Об этом заявила официальный представитель российского МИД.
МИД России опроверг обсуждение обмена задержанного журналиста WSJ

Как отметила Мария Захарова, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются для прикрытия другого рода деятельности.

Гершкович - корреспондент московского бюро Wall Street Journal, он был задержан в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений. По данным ФСБ, действовал по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Гершковича взяли с поличным. Лефортовский суд арестовал американца по делу о шпионаже.

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