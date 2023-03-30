Собянин: БКЛ метро стала основой дальнейшего развития транспортной системы города

С запуском двух новых диаметров легкого метро на БКЛ появится 10 новых пересадок

Жители столицы получат новые пересадки на Большую кольцевую линию Московского метрополитена после запуска МЦД-3 и МЦД-4. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что оба диаметра будут запущены уже в этом году. Появится сразу 10 пересадок на БКЛ метро: четыре - на МЦД-3 со станций "Рижская", "Электрозаводская", "Авиамоторная" и "Митьково" (в перспективе); шесть – на МЦД-4 со станций "Аминьевская", "Тестовская", "Савеловскя", "Марьина Роща", "Рижская" и "Нижегородская".

"В ближайшие годы сосредоточимся на строительстве трех новых линий метро: Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Запланированы три пересадки на БКЛ. Троицкую свяжем с кольцом через станцию "Новаторская"; Рублево-Архангельскую - через "Народное Ополчение"; Бирюлевскую - через "Кленовый бульвар"", - рассказал Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что БКЛ метро стала основой для дальнейшего развития транспортной системы столицы.

"Год за годом будем открывать новые маршруты, соединять районы и экономить пассажирам время в пути", - добавил Собянин.

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