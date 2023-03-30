На сайте Зеленского появилась петиция о размещении на Украине ядерного оружия

Для рассмотрения она должна собрать 25 тысяч голосов

На портале президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием разместить в стране ядерное оружие.

"Разместить ядерное оружие от США на территории Украины или сделать Украину государством с собственным ядерным вооружением", - цитирует РИА Новости текст петиции.

Для рассмотрения президентом Украины петиции необходимо собрать 25 тысяч голосов за оставшиеся 92 дня.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что российская сторона разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Поводом для этого стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

В МИД Белоруссии заявили, что размещение на территории страны ядерных боеприпасов не противоречат международному праву, в частности, положениям Договора о нераспространении ядерного оружия.

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