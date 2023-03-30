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Замгубернатора НАО задержали за получение взятки

17:22
  • четверг
  • 30 марта 2023

Имя чиновника не называется

Следственный комитет сообщил о задержании заместителя губернатора Ненецкого автономного округа. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Имя задержанного не называется.

По данным следствия, подозреваемый через своего подчиненного требовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в размере 10 процентов от прибыли, полученной организацией по государственному контракту, реализуемому в рамках национального проекта "Здравоохранение". В итоге чиновник получил взятку в сумме около 2 миллионов рублей.

"Сегодня подозреваемых задержали сотрудники РУФСБ России по Архангельской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемых, изымается необходимая документация", - сообщили в СКР.

28 марта на сайте администрации Ненецкого автономного округа появилось сообщение о задержании высокопоставленного сотрудника по подозрению в совершении коррупционных действий. Имя не называлось, но СМИ сообщили, что речь идет о заместителе губернатора НАО Андрее Блощинском.

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