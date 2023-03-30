Россия потребует отчеты о расследованиях по "Северным потокам"

Для Запада это "неудобная" тема

Россия будет требовать отчеты о национальных расследованиях ряда западных стран ЧП на "Северных потоках". Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, эта тема для Запада "неудобная". "Пока Берлин, Копенгаген и Стокгольм не будут готовы к полноценному сотрудничеству в расследовании с затронутыми напрямую государствами – мы среди этих государств – говорить о какой-либо прозрачности и открытости не приходится", - отметила Захарова (цитата по РИА Новости).

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока - 2" вблизи датского острова Борнхольм. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

В конце марта в Кремле заявили, что Россия будет бороться с попытками "замотать" тему "Северных потоков".

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