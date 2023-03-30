Собянин поблагодарил сотрудников Центра им. Пилюгина за важный труд в интересах науки и обороны страны

Центру исполнилось 60 лет

Сергей Собянин поздравил сотрудников Научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина с 60-летием предприятия. Мэр поблагодарил их за труд в интересах науки, обороны страны и международного сотрудничества в космосе.

"На предприятии разрабатывают системы управления для ракетно-космической техники. Система управления - это "мозг ракеты". Она отвечает за навигацию, ориентацию в пространстве и многое другое", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Большинство отечественных ракетных комплексов, ракет-носителей и разгонных блоков работают на системах управления, разработанных НПЦАП. Именно их запуск помог выполнить десятки крупных национальных и международных проектов по исследованию космического пространства, Луны и планет Солнечной системы, отметил мэр.

Сейчас в центре работают около 4 тысяч человек. Они также ведут проекты в нефтегазовой промышленности и медицинской техники.

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