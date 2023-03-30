Рогов: Киев стягивает западную бронетехнику на запорожское направление

Украина готовит несколько сценариев контрнаступления

Украинские силы активно стягивают западную бронетехнику и вооружение на линию боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом рассказал РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Это в том числе гаубицы M777, HIMARS, танки, включая французские AMX-10RC. Все поставляется на запорожский фронт", - отметил он.

Накануне Рогов рассказал, что украинские войска готовят несколько сценариев контрнаступления в Запорожской области, при этом речь идет о сухопутной операции и форсировании Днепра в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ обернется огромными потерями, если Запад не поставит Украине дальнобойные орудия.

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