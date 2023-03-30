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У певицы Славы родился внук

19:16
  • четверг
  • 30 марта 2023

Артистку сразу стали поздравлять подписчики

Певица Слава (Анастасия Сланевская) впервые стала бабушкой. Об этом артистка сообщила в соцсетях. Сына родила дочь певицы Александра Морозова.

"Я пью коньяк и закусываю шоколадкой, потому что впервые стала бабушкой. Я рыдаю все утро. Я чувствовала, что это произойдет именно сегодня", - рассказала артистка.

В комментариях Славу принялись активно поздравлять подписчики. "Настя, ура! Здоровья дочке и малышу!", "Это чудесная новость!" – пишут пользователи (цитаты приводит РИА Новости).

О том, как назвали ребенка, пока не сообщается.

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