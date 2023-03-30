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Лавров назвал Запад участником войны против России

19:33
  • четверг
  • 30 марта 2023

"Без него она бы давно закончилась"

Западные страны напрямую являются участниками войны против России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Ведет он ее руками украинских военнослужащих. По его словам, руководство Украины заявляет о том, что Киев проиграет в войне без поставок наступательного вооружения.

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"Это характерное признание. Оно означает только одно: Запад напрямую является участником этой войны. Без него она бы давно закончилась и позволила бы устранить угрозы, которые с начала госпереворота в 2014 году "нависли" над всем русскоязычным населением страны под названием Украина", - сказал  министр в интервью кубинскому информационному агентству "Пренса Латина" (цитата по ТАСС).

Лавров отметил, что Россия не может больше терпеть линию Запада, который "в очередной раз решил избрать нацистскую теорию и практику для того, чтобы объявить в этот раз гибридную войну против России".

На Украине было запрещено образование на русском языке, использование языка даже в быту, не говоря уже о закрытии средств массовой информации, напомнил российский министр. По его словам, Запад использовал киевский режим, чтобы не просто уничтожить все русское на территории страны, но и создать там прямые угрозы России.

"У нас не было другого выхода после того, как все наши попытки добиться политического урегулирования через выполнение минских договоренностей, а затем в декабре 2021 года через согласование договора с США и НАТО о взаимных гарантиях, равной, неделимой безопасности были отвергнуты", - подчеркнул Сергей Лавров.

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