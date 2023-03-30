Что известно о задержанном журналисте WSJ Эване Гершковиче

Суд арестовал его на два месяца

В Екатеринбурге задержан корреспондент московского бюро Wall Street Journal, Эван Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений. Суд арестовал его на два месяца. Как заявили сегодня в нашем МИДе, это не первый случай, когда журналистская виза и аккредитация используются иностранцами для прикрытия совсем другого рода деятельности.

Дело маркировано грифом "Совершенно секретно", поэтому само заседание проходило в закрытом режиме. Известно, что подозреваемый, гражданин США Гершкович, вину не признал. Пока. Ближайшие два месяца проведет в СИЗО - таков вердикт Лефортовского суда.

О задержании корреспондента Wall Street Journal ФСБ объявила сегодня утром. В Екатеринбурге, как утверждает американская сторона, Эван Гершкович находился в командировке с редакционным заданием. Каким оно было - выяснили наши спецслужбы:

"Установлено, что Эван Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. При попытке получения секретных сведений иностранец был задержан в городе Екатеринбурге".

В нашей стране Эван Гершкович работает с 2017-го. Прекрасно владеет русским - родители эмигрировали в Штаты еще при Советском Союзе. В Москве Гершкович работал на разные иноСМИ. В последнее время - как сотрудник бюро Wall Street Journal. И то, что любые сведения о ВПК запретны, редакция американского журнала просто не могла не знать.

По сути, журналистская аккредитация - это лишь прикрытие. Таких, как Гершкович, сотрудников иностранцев-разведчиков, у нас в стране уже неоднократно хватали за руку, напомнили в МИДе. Но консульский доступ арестованному обеспечен. И вот интересна реакция американского Госдепа - госсекретарь Энтони Блинкен призвал американцев немедленно покинуть Россию. В Кремле, в свою очередь, напоминают: тем, кто работает честно, бояться нечего.

По 276-й статье уголовного кодекса Эвану Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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